Партия инноваций Японии требует от ЛДП запретить корпоративные пожертвования политическим партиям

Токио, 16 октября (Jiji Press) – Лидер Либерально-демократической партии Такаити Санаэ и сопредседатель Партии инноваций Японии (Ниппон исин но кай) Фудзита Фумитакэ провели 16 октября переговоры в здании парламента, начав политические консультации с перспективой формирования коалиционного правительства. Партия инноваций Японии потребовала отмены корпоративных и организационных пожертвований. Партия также выдвинула требования о реализации своей ключевой политики концепции «второй столицы» и проведении реформы социального обеспечения. ЛДП взяла время на обдумывание, и обе партии проведут повторные переговоры 17 октября.

Политические требования, представленные Партией инноваций Японии ЛДП, состоят из 12 пунктов и включают нулевую ставку налога на потребление продуктов питания на два года, сокращение численности членов парламента на 10 процентов и другие предложения. В фокусе внимания будет ответ ЛДП. В политических консультациях также приняли участие генеральные секретари и руководители политических советов обеих партий, а Такаити вновь обратилась с просьбой о вступлении в коалицию.

После встречи председатель политического совета ЛДП Кобаяси Такаюки заявил журналистам: «Мы подтвердили, что у нас совпадают основные моменты ключевых политических направлений управления государством, таких как дипломатия, безопасность и энергетическая политика». С другой стороны, Фудзита пояснил, что остались вопросы, по которым не удалось достичь согласия, включая снижение налога на потребление, и подчеркнул в отношении отмены корпоративных пожертвований: «Мы не намерены отказываться от этого требования». С учетом созыва чрезвычайной сессии парламента 21 октября, он выразил намерение прийти к заключению к 20 октября.

Перед началом переговоров Партия инноваций Японии провела общее собрание парламентариев обеих палат и поручила руководству вести переговоры с ЛДП. Представитель партии Ёсимура Хиросуми (губернатор префектуры Осака) заявил журналистам в административном здании префектуры, что в отношении условий по политическим вопросам «решение будет приниматься комплексно». Такаити также получила полномочия на внеочередном совещании руководства.

Борьба между правящей и оппозиционными партиями за формирование большинства в связи с выборами премьер-министра, которые пройдут на чрезвычайной сессии парламента, обостряется вокруг Партии инноваций Японии. Лидер Конституционно-демократической партии Нода Ёсихико, стремящийся к объединению оппозиционных кандидатов, заявил 16 октября в программе телеканала TV Asahi: «Мы постараемся привлечь Партию инноваций Японии на сторону оппозиции».

На встрече лидеров трех партий – КДП, Партии инноваций Японии и Демократической партии народа – 15 октября обсуждалось сотрудничество на выборах премьер-министра, но к заключению не пришли. На последовавшей встрече генеральных секретарей 16 октября Партия инноваций Японии сообщила о ходе переговоров с ЛДП. Было подтверждено, что в случае, если переговоры между ЛДП и Партией инноваций Японии не увенчаются успехом, будет проведена повторная встреча трех партий.

16 октября также состоялись встреча лидера Демократической партии народа Тамаки Юитиро с лидером партии Комэйто Сайто Тэцуо, а также встреча генерального секретаря КДП Адзуми Дзюн с генеральным секретарем Комэйто Нисида Дзицудзин. Адзуми заявил журналистам: «В качестве противовеса [коалиции ЛДП и Партии инноваций Японии] мы хотим наладить сотрудничество с Комэйто и пригласить присоединиться Демократическую партию народа, чтобы выстроить структуру». 17 октября Нода планирует встретиться с Сайто, чтобы изучить возможность сотрудничества на выборах премьер-министра.

























