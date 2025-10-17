Партия инноваций Японии требует от ЛДП запретить корпоративные пожертвования политическим партиям

Политика Экономика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 16 октября (Jiji Press) – Лидер Либерально-демократической партии Такаити Санаэ и сопредседатель Партии инноваций Японии (Ниппон исин но кай) Фудзита Фумитакэ провели 16 октября переговоры в здании парламента, начав политические консультации с перспективой формирования коалиционного правительства. Партия инноваций Японии потребовала отмены корпоративных и организационных пожертвований. Партия также выдвинула требования о реализации своей ключевой политики концепции «второй столицы» и проведении реформы социального обеспечения. ЛДП взяла время на обдумывание, и обе партии проведут повторные переговоры 17 октября.

Политические требования, представленные Партией инноваций Японии ЛДП, состоят из 12 пунктов и включают нулевую ставку налога на потребление продуктов питания на два года, сокращение численности членов парламента на 10 процентов и другие предложения. В фокусе внимания будет ответ ЛДП. В политических консультациях также приняли участие генеральные секретари и руководители политических советов обеих партий, а Такаити вновь обратилась с просьбой о вступлении в коалицию.

После встречи председатель политического совета ЛДП Кобаяси Такаюки заявил журналистам: «Мы подтвердили, что у нас совпадают основные моменты ключевых политических направлений управления государством, таких как дипломатия, безопасность и энергетическая политика». С другой стороны, Фудзита пояснил, что остались вопросы, по которым не удалось достичь согласия, включая снижение налога на потребление, и подчеркнул в отношении отмены корпоративных пожертвований: «Мы не намерены отказываться от этого требования». С учетом созыва чрезвычайной сессии парламента 21 октября, он выразил намерение прийти к заключению к 20 октября.

Перед началом переговоров Партия инноваций Японии провела общее собрание парламентариев обеих палат и поручила руководству вести переговоры с ЛДП. Представитель партии Ёсимура Хиросуми (губернатор префектуры Осака) заявил журналистам в административном здании префектуры, что в отношении условий по политическим вопросам «решение будет приниматься комплексно». Такаити также получила полномочия на внеочередном совещании руководства.

Борьба между правящей и оппозиционными партиями за формирование большинства в связи с выборами премьер-министра, которые пройдут на чрезвычайной сессии парламента, обостряется вокруг Партии инноваций Японии. Лидер Конституционно-демократической партии Нода Ёсихико, стремящийся к объединению оппозиционных кандидатов, заявил 16 октября в программе телеканала TV Asahi: «Мы постараемся привлечь Партию инноваций Японии на сторону оппозиции».

На встрече лидеров трех партий – КДП, Партии инноваций Японии и Демократической партии народа – 15 октября обсуждалось сотрудничество на выборах премьер-министра, но к заключению не пришли. На последовавшей встрече генеральных секретарей 16 октября Партия инноваций Японии сообщила о ходе переговоров с ЛДП. Было подтверждено, что в случае, если переговоры между ЛДП и Партией инноваций Японии не увенчаются успехом, будет проведена повторная встреча трех партий.

16 октября также состоялись встреча лидера Демократической партии народа Тамаки Юитиро с лидером партии Комэйто Сайто Тэцуо, а также встреча генерального секретаря КДП Адзуми Дзюн с генеральным секретарем Комэйто Нисида Дзицудзин. Адзуми заявил журналистам: «В качестве противовеса [коалиции ЛДП и Партии инноваций Японии] мы хотим наладить сотрудничество с Комэйто и пригласить присоединиться Демократическую партию народа, чтобы выстроить структуру». 17 октября Нода планирует встретиться с Сайто, чтобы изучить возможность сотрудничества на выборах премьер-министра.

自民党との政策協議を終え、取材に応じる日本維新の会の藤田文武共同代表＝１６日午後、国会内

政策協議に臨む自民党の高市早苗総裁（右手前から２人目）と日本維新の会の藤田文武共同代表（左手前から２人目）ら＝１６日午後、国会内

会談を前に握手する立憲民主党の安住淳幹事長（右）と公明党の西田実仁幹事長＝１６日午後、国会内

会談に臨む立憲民主党の安住淳幹事長（左から３人目）、国民民主党の榛葉賀津也幹事長（同２人目）、日本維新の会の中司宏幹事長（同４人目）ら＝１６日午後、国会内

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

ЛДПЯ Такаити Санаэ Jiji Press корпоративные пожертвования нелегальные политические фонды коалиционное правительство