Бывший премьер-министр Мураяма умер в возрасте 101 года

Оита, 17 октября (Jiji Press) – Бывший премьер-министр Мураяма Томиити скончался утром в больнице города Оита. Ему был 101 год. Смерть наступила в 11:28 от старости.

Мураяма, возглавлявший в то время Социалистическую партию Японии, в 1994 году сформировал коалиционное правительство с Либерально-демократической партией и Новой партией Сакигакэ. Это произошло после того, как кабинет Хаты, начавший работу как правительство партии меньшинства, подал в отставку всего через два месяца. В июне того же года Мураяма был назначен 81-м премьер-министром страны, несмотря на то что в период так называемой системы 1955 года ЛДП и Соцпартия находились в жесткой конфронтации. Он стал первым выходцем из Социалистической партии на посту главы правительства со времен кабинета Катаямы Тэцу, сформированного сразу после окончания войны.

Став премьер-министром, Мураяма значительно изменил базовую политическую линию своей партии, заявив о поддержке японо-американской системы безопасности и конституционности Сил самообороны. В августе 1995 года он опубликовал заявление премьер-министра по случаю 50-й годовщины окончания войны, известное как «заявление Мураямы». В документе действия Японии в Азии в довоенный и военный период были четко названы «агрессией», а также выражены «глубокое раскаяние» и «искренние извинения». Мураяма также способствовал решению послевоенных проблем, включая принятие закона о поддержке жертв атомной бомбардировки.

Мураяма родился в 1924 году в городе Оита. Пройдя путь от члена префектурального собрания, он впервые был избран в палату представителей на выборах 1972 года от первого избирательного округа Оита. До своего ухода из политики в 2000 году он переизбирался восемь раз.















