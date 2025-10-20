Минюст впервые проведёт общенациональное исследование хейт-спича в соцсетях

Новости

Токио, 18 октября (Jiji Press) — Министерство юстиции Японии впервые проведёт в 2026 финансовом году общенациональное исследование фактической ситуации с языком вражды в отношении иностранцев в интернете. Дискриминационные публикации в соцсетях, направленные против людей определённых этнических групп и национальностей, распространены и стали социальной проблемой; ведомство намерено выявить масштаб ущерба и усилить контрмеры.

В рамках исследования проанализируют дискриминационные высказывания в основных соцсетях, включая X (ранее Twitter), а также соберут данные о консультациях, поступающих в местные органы власти. В предварительный бюджетный запрос на 2026 финансовый год (начинается в апреле следующего года) заложены расходы в размере 70 млн йен.

Минюст определяет язык вражды как «высказывания, подстрекающие к огульному исключению определённых групп без разумных оснований» и т. п. С момента вступления в силу в 2016 году Закона о ликвидации языка вражды прошло около десяти лет; уличные демонстрации, нацеленные на исключение иностранцев, идут на спад. Вместе с тем в последние годы возникла новая проблема — распространение дискриминационных высказываний в соцсетях. По данным министерства, в местных органах власти по всей стране увеличилось число обращений от китайцев, курдов и выходцев из Юго-Восточной Азии; из-за анонимности реальная картина причинённого вреда менее заметна.

На фоне рекордного числа иностранных посетителей и жителей Японии рост общественных настроений, связанных с опасениями по поводу инцидентов и иных проблем, также рассматривается как фактор распространения таких публикаций. 14 октября Минюст провёл первое заседание экспертной комиссии (право, статистика, интернет); в текущем финансовом году предстоит определить детали — пункты опроса и методы анализа.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]