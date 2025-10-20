Государству приказано выплатить 300 000 йен в качестве компенсации за словесное оскорбление заключённого тюрьмы Нагоя — Токийский окружной суд

Новости

Токио, 20 октября (Jiji Press) — В Токийском окружном суде 20 октября оглашено решение по делу, в котором родственники умершего заключённого требовали от государства около 40 млн йен компенсации, утверждая, что смерть мужчины, скончавшегося в 2022 году в тюрьме Нагоя (город Миёси, префектура Айти), стала следствием ненадлежащей медицинской помощи. Председательствующий судья Тино Акира не признал причинно-следственную связь между смертью и медобслуживанием, однако признал незаконными словесные оскорбления и иные действия со стороны тюремных надзирателей и обязал выплатить около 300 000 йен компенсации.

Согласно решению суда, мужчина отбывал наказание за преступление, связанное с насилием. 22 февраля 2022 года его доставили в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. После возвращения в тюрьму он умер 1 марта того же года от полиорганной недостаточности. На момент смерти ему было 71 год.

Судья Тино установил, что семь тюремных надзирателей незаконно нарушили личные права заключённого, использовав его отпечаток пальца без разрешения и выкрикивая в его адрес оскорбления, такие как «бакатарэ» («идиот») и «доахо» («полный дурак»). В решении отмечено: «Эти действия не были связаны с поддержанием дисциплины и порядка в тюрьме и не могут быть оправданы».

Сторона истцов утверждала, что смерти можно было избежать при более раннем обследовании и лечении; однако суд пришёл к выводу, что «нельзя признать, будто медицинский уход и осмотры были ненадлежащими», и причинно-следственная связь со смертью не установлена.

В ноябре прошлого года семь надзирателей привлекли к дисциплинарной ответственности — объявлены выговоры и вынесены предупреждения — за ненадлежащее обращение, включая словесные оскорбления.

После оглашения приговора один из родственников заявил: «С заключённым обращались не как с человеком, и мы абсолютно не можем согласиться с этим решением».

Представитель тюрьмы Нагоя сообщил: «Мы внимательно изучим содержание решения и примем соответствующие меры».

