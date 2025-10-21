Отставка кабинета Исиба; распад коалиции ЛДПЯ—Комэйто

Новости

Токио, 21 октября (Jiji Press) — Правительство Японии во главе с Исиба Сигэру во вторник утром подало в отставку в полном составе. Тем самым завершилось 26-летнее партнёрство ЛДПЯ и «Комэйто», начавшееся в 1999 году.

Парламент во второй половине дня изберёт премьер-министром лидера ЛДПЯ Такаити Санаэ, после чего новый кабинет будет сформирован в тот же день. Такаити возглавила партию 4 октября, сменив Исиба.

Срок Исиба составил 386 дней — 24-й результат среди 36 премьер-министров послевоенного периода; он превысил 384 дня Суга Ёсихидэ, поскольку Исиба сохранял пост после ухода с лидерства в партии на фоне политической турбулентности, в том числе из-за решения Комэйто выйти из коалиции.

Исиба объявил, что в связи с отставкой опубликует заявление.

Назначенный 1 октября прошлого года, Исиба сразу распустил Палату представителей и провёл всеобщие выборы, однако недоверие к ЛДПЯ после скандала с нелегальными партийными фондами привело к утрате большинств. Несмотря на продвижение тарифных переговоров с администрацией Трампа и другие инициативы, июльские выборы в верхнюю палату вновь обернулись потерей контроля, что и ускорило отставку на фоне внутрипартийных требований «сменить Исиба».

