Трамп подтверждает планы визита в Японию

Вашингтон, 20 октября (Jiji Press) – президент США Дональд Трамп 20 октября подтвердил план посещения Японии в ближайшее время, где он, как ожидается, встретится с новым премьер-министром азиатской страны. Перед посещением Южной Кореи, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), он заявил журналистам в Белом доме, что «планирует посетить Японию». «Я буду в Малайзии, я буду в Японии, я буду в нескольких других местах. Мы как бы совершим небольшой тур», – сказал Трамп. Ожидается, что он проведет встречу с председателем Либерально-демократической партии Такаити Санаэ, которая, как ожидается, будет избрана новым премьер-министром.

Хотя Трамп не раскрыл подробностей, ожидается, что перед посещением Японии он посетит Малайзию, где пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он посетит Японию с 27 по 29 октября для проведения встречи на высшем уровне, а затем отправится в Южную Корею.

Находясь в Южной Корее, Трамп планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС.

Трамп также намекнул, что посетит Китай в начале следующего года. «Я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Китаем», – сказал он.

