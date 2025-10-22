Цены на квартиры в центре Токио достигли рекордного максимума

Новости

Токио, 21 октября (Jiji Press) — Средняя цена новых квартир, выставленных на продажу в 23 специальных районах Токио в первом полугодии 2025 финансового года (апрель–сентябрь), составила 133,09 млн иен, что на 20,4% больше, чем годом ранее (110,51 млн иен). По данным Института экономики недвижимости, рост стоимости земли, строительных материалов и рабочей силы продолжается без остановки, и исторический максимум обновляется третий год подряд.

В столичном регионе (Токио и префектуры Канагава, Сайтама и Тиба) средняя цена также выросла на 19,3% — до 94,89 млн иен, установив новый рекорд и приблизившись к отметке 100 млн иен. Подорожание в 23 районах распространилось на весь регион, что может повлиять на решения о покупке у домохозяйств со средними доходами. На фоне вывода на рынок крупных проектов число проданных единиц увеличилось на 11,1%, до 9 150, впервые за четыре года показав рост.

