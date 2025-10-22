Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Новости

Сеул/Токио, 22 октября (Jiji Press) – Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщили 22 октября военные Южной Кореи. Военные анализируют детали запуска, отмечая, что снаряды были баллистическими ракетами малой дальности.

Это первый раз с мая, до инаугурации в июне администрации президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, когда был зафиксирован запуск баллистических ракет Северной Кореей.

В Токио премьер-министр Японии Такаити Санаэ, вступившая в должность 21 октября, заявила журналистам в официальной резиденции премьер-министра 22 октября: «Не подтверждено, что какой-либо снаряд упал в территориальные воды или исключительную экономическую зону Японии».

