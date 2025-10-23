Растущая обеспокоенность резким ростом цен на яйца

Новости

Токио, 23 октября (Jiji Press) — В Японии растут опасения из-за резкого подорожания яиц после того, как в среду на птицефабрике в стране был подтверждён первый в этом сезоне случай высокопатогенного птичьего гриппа.

Вспышка заставила участников отрасли повысить бдительность. Оптовые цены на яйца уже вплотную подошли к историческому максимуму, и при дальнейшем распространении инфекции возможны сокращение поставок и новый виток роста цен.

«Вот и этот год настал», — со вздохом сказал 22 октября представитель крупной сети супермаркетов после подтверждения инфекции в городе Сираои (преф. Хоккайдо). Около 459 000 кур-несушек на ферме подлежат уничтожению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. По данным JA Zen-Noh Tamago, на 22 октября оптовая цена яиц (базовое значение, размер M, район Токио) составляла 325 йен за килограмм. Эффект прошлосезонной вспышки птичьего гриппа по-прежнему сказывается: цены приблизились к рекордным 350 йен, зафиксированным весной 2023 года.

С осени 2022-го по весну 2023-го страна пережила масштабную эпидемию птичьего гриппа: было уничтожено около 16,54 млн кур-несушек — рекордный показатель, что привело к дефициту и «яичному шоку». В прошлом сезоне случаи резко участились в начале года, и на фоне подорожания кормов оптовые цены с конца января держались выше 300 йен за килограмм.

В конце прошлого месяца Японская птицеводческая ассоциация опубликовала прогноз спроса и предложения по куриным яйцам. Если не учитывать возможные вспышки гриппа, ожидалось восстановление производства после наращивания поголовья взамен птицы, уничтоженной в прошлом сезоне.

В сезоне 2022–2023 годов, ставшем отправной точкой «яичного шока», первый случай был подтверждён 28 октября; за последующие пять месяцев оптовые цены выросли примерно на 100 йен. В нынешнем сезоне первый случай зафиксирован примерно на неделю раньше. Если произойдёт масштабная вспышка, подобная той, что была два года назад, цены могут обновить исторический максимум. Правительство заявляет о намерении сделать всё возможное для недопущения распространения инфекции.

