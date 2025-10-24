Японская Jera впервые инвестирует в добычу сланцевого газа в США

Новости

Токио, 23 октября (Jiji Press) — Крупнейшая японская энергетическая компания Jera объявила, что приобретёт за около 1,5 млрд долларов (примерно 228 млрд йен) права на разработку и добычу газа на месторождении South Mansfield в сланцевой формации Хейнсвилл, запад штата Луизиана, США. Это первое участие Jera в добыче сланцевого газа и шаг к укреплению собственной цепочки закупок и поставок СПГ.

Согласно условиям сделки активы обеспечивают текущую добычу свыше 500 млн кубических футов газа в сутки (расчётно эквивалентно около 3,5 млн т СПГ в год) с планом увеличить объём примерно до 1 млрд кубических футов в сутки к 2030 году на фоне ожидаемого роста спроса на электроэнергию в США из-за расширения дата-центров.

Что касается продаж в азиатском регионе, включая Японию, руководитель СПГ-бизнеса Jera Танака Косукэ заявил на онлайн-пресс-конференции: «На данный момент у нас нет конкретных планов, но в будущем такая возможность существует».

