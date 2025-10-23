Япония выразила понимание решения США ввести санкции против российских нефтяных компаний

Новости

Токио, 23 октября (Jiji Press) — Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции 23 октября прокомментировал объявленные США новые санкции против крупных российских нефтяных компаний, заявив: «Мы рассматриваем их как меры, призванные сократить энергетические доходы России и как можно скорее остановить вторжение в Украину». Тем самым он выразил понимание позиции Вашингтона. Что касается возможного влияния на Японию, он ограничился заявлением: «Мы будем действовать надлежащим образом, принимая во внимание вопросы энергетической безопасности».

