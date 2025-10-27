Пропорциональное представительство «под прицелом»: оппозиция против 10-процентного сокращения состава Палаты представителей

Новости

Токио, 25 октября (Jiji Press). Оппозиционные партии одна за другой выражают протест против достигнутого Либерально-демократической партией (ЛДПЯ) и Ниппон Исин-но Кай (Партия инноваций Японии) соглашения о 10-процентном сокращении численности депутатов Палаты представителей (сейчас 465 мест). Ниппон Исин, выдвинувшая эту инициативу, настаивает на урезании примерно 50 мест по пропорциональному представительству и занимает наступательную позицию.

Сопредседатель партии Фудзита Фумитакэ заявил 24 октября на пресс-конференции, что сокращение пропорциональной квоты — «самый быстрый путь», и «можно смело идти на масштабное урезание». Признав, что «проламываться напролом было бы грубо», он вместе с тем ясно дал понять, что добивается скорейшей реализации. Согласно договорённости ЛДПЯ и Ниппон Исин, в ходе нынешней чрезвычайной сессии парламента будет внесён и принят депутатский законопроект о 10-процентном сокращении состава. Сессия продлится до 17 декабря. В «Ниппон Исин» заявляют, что готовы выйти из коалиции, если договорённость не будет выполнена.

Малые и средние партии, для которых пропорциональное представительство критически важно, воспринимают инициативу как «прицельный удар» и усиливают настороженность. Для многих оппозиционеров результат голосования по партийным спискам напрямую определяет их позиции, поэтому нарастает чувство тревоги. Лидер партии Сансэйто Камия Сохэй 24 октября заявил журналистам: «Это внезапное предложение. Нельзя просто продавить его большинством правящих партий», — раскритиковав курс власти.

Сансэйто завоевала мандаты на июльских выборах в Палату советников, и 7 из 14 мест были получены именно по пропорциональному представительству. «Сокращение пропорциональной квоты — это зачистка малых и средних партий», — возмущается один из руководителей партии.

Действующая в Палате представителей параллельная система одномандатных округов и пропорционального представительства возникла в результате «политической реформы эпохи Хэйсэй» — чтобы способствовать формированию сменяемой двухпартийной системы и учитывать разнообразие общественных мнений. В последние годы критике чаще подвергается именно система одномандатных округов — за зависимость от «политического ветра».

Председательница Коммунистической партии Тамура Томоко также отметила в беседе с прессой, что «в одномандатных округах голоса избирателей попросту отбрасываются», и выступила против сокращения пропорциональной квоты. Представитель партии «Комэйто» Сайто Тэцуо призвал обсуждать вопрос «тщательно и при участии всех партий».

Лидер Демократической партии за народ Тамаки Юитиро, выступая в целом за уменьшение численности парламентариев, намерен изучить детали предлагаемых изменений. Лидер Конституционно-демократической партии Нода Ёсихико настаивает на «балансе» между одномандатными округами и пропорциональным представительством и требует, чтобы под сокращение подпали и округа. Это расценивается как давление на ЛДПЯ, поскольку урезание одномандатных округов затронет настройку избирательных границ для действующих депутатов-одномандатников от ЛДПЯ.

Возражения звучат и внутри ЛДПЯ. Депутат Палаты представителей Айдзава Итиро, участвующий в дискуссии об избирательной системе, заявил: «Внезапное сокращение численности депутатов совершенно неприемлемо». Заместитель генерального секретаря партии Хагиуда Коити также считает необходимым договориться с оппозицией. В дальнейшем может усилиться сопротивление со стороны тех, кто проходит в парламент по партийным спискам.







