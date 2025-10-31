[Видео] После конкурсного опроса слонёнку в японском зоопарке дали имя «Ао»

Новости

Зоологический парк Аса в Хиросиме 25 октября объявил, что детёныша лесного слона, родившегося в августе, решено назвать «Ао», «синий». Имя было выбрано после общественного обсуждения и символизирует надежду, что «он вырастет таким же, как бескрайнее голубое летнее небо». На церемонии, состоявшейся в тот же день, один из тех, кто давал имя детёнышу, Миямото Томоаки (12 лет), улыбнулся и сказал: «Надеюсь, он вырастет здоровым, большим и сильным». [Видеоцентр Jiji Press]

