Мураи переизбран губернатором Мияги на шестой срок, обойдя четырёх новичков; явка 46,50%

Сэндай, преф. Мияги, 27 октября (Jiji Press) — Беспартийный действующий губернатор Мураи Ёсихиро (65 лет) одержал победу на выборах губернатора префектуры Мияги, прошедших 26 октября, обойдя четырёх беспартийных новичков, среди которых бывший член верхней палаты парламента от ЛДПЯ Вада Масамунэ (51 год). Это шестое подряд избрание Мураи. По данным префектуральной избирательной комиссии, явка составила 46,50% и оказалась ниже предыдущих выборов (56,29%).

Мураи, ранее возглавлявший Общенациональную ассоциацию губернаторов, заручился поддержкой депутатов префектурального собрания от Либерально-демократической партии, «Ниппон Исин-но Кай» (Партия инноваций Японии) и Комэйто. В своей кампании он делал упор на результаты пяти предыдущих сроков (20 лет), а также на противодействие депопуляции за счёт повышения производительности через продвижение цифровой трансформации (DX) с применением генеративного ИИ и активизацию привлечения предприятий.

Вада выступал за пересмотр инициированной действующей администрацией передачи частному сектору операторских прав в сфере водоснабжения. Он получил фактическую поддержку партии Сансэйто, подписав с ней меморандум о политическом сотрудничестве; лидер партии Камия Сохэй участвовал в агитации. Тем не менее Ваде не удалось настичь Мураи. Бывший депутат префектурального собрания Юса Миюки, получившая поддержку депутатов от Конституционно-демократической партии Японии и Коммунистической партии Японии, не смогла существенно расширить электоральную базу.

◇Краткая биография избранного губернатора префектуры Мияги

Мураи Ёсихиро — окончил факультет естественных наук Национальной академии обороны. Служил в сухопутных войсках сил самообороны Японии, был депутатом префектурального собрания Мияги. Впервые избран губернатором префектуры Мияги в октябре 2005 года. 65 лет. Уроженец префектуры Осака. Избран 6 раз.













