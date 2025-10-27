Токийские акции — впервые выше 50 000 по Nikkei: рост в США и ослабление напряжённости США–КНР поддержали рынок

Новости

Токио, 27 октября (Jiji Press) — Индекс Nikkei 225 на Токийской фондовой бирже впервые в истории поднялся в диапазон 50 000 пунктов. Фон улучшили подъём американских акций на ожиданиях дополнительного снижения ставки ФРС после того, как сентябрьский CPI вышел ниже прогнозов, а также ослабление опасений эскалации американо-китайского противостояния. Сохранение ожиданий в отношении политики кабинета Такаити Санаэ также поддерживало спрос: в ходе торгов прирост превышал 1 100 пунктов, а по итогам утренней сессии Nikkei составил 50 337,36, что на 1 037,71 пункта, или на 2,10%, выше уровня пятницы. Официальный представитель крупной брокерской фирмы отметил, что опросы СМИ показали высокие рейтинги одобрения кабинета Такаити, что повысило уверенность инвесторов в политической стабильности и поддержало настроения на рынке.

На американском рынке в предыдущую пятницу, 24 октября, основные фондовые индексы обновили рекордные максимумы после того, как рост индекса потребительских цен за сентябрь оказался ниже рыночных ожиданий, что усилило ожидания дополнительного снижения ставок ФРС. С самого начала торгов в понедельник инвесторы активно покупали широкий спектр акций. Индекс TOPIX по итогам утра прибавил 52,03 пункта, или на 1,59%, и достиг 3 321,48.

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введения дополнительных «100-процентных» американских тарифов на китайские товары «удастся избежать», что снизило настороженность по поводу дальнейшего обострения торговых трений между США и Китаем и придало рынку дополнительную уверенность.













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]