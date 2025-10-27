Албанезе: будем продвигать свободную торговлю вместе с Такаити; «особое стратегическое партнёрство» — ещё крепче

Новости

Сидней, 27 октября (Jiji Press) — Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что намерен вместе с премьер-министром Японии Такаити Санаэ продвигать свободную торговлю на фоне опасений влияния повышенных американских тарифов на мировую экономику. По итогам их первой встречи 26 октября в Малайзии он опубликовал в соцсетях: «Демократические ценности. Свободная торговля. Свободный и открытый Индо-Тихоокеан. Таково видение, которое Япония и Австралия разделяют для нашего региона».

Албанезе также отметил, что он и Такаити «договорились работать над тем, чтобы сделать наше особое стратегическое партнёрство ещё крепче».

По данным японского правительства, лидеры подтвердили продвижение многослойного сотрудничества с США и другими единомышленниками, включая Индию, Республику Корея и Новую Зеландию.







