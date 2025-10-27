Мировые продажи Toyota достигли рекордного уровня — первый рост за два года; гибриды востребованы в Северной Америке — итоги I полугодия 2025 финансового года

Новости

Нагоя, 27 октября (Jiji Press) — Toyota Motor Corporation сообщила, что в первом полугодии 2025 финансового года (апрель–сентябрь) её мировые продажи составили 5 267 216 автомобилей — на 4,7% больше, чем годом ранее, что стало рекордным результатом для указанного периода. Это первый за два года рост показателя — с первого полугодия 2023 финансового года. Динамику обеспечил устойчивый спрос на гибридные модели в Северной Америке.

Продажи всей группы, включая Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd., также достигли рекорда — 5 643 042 автомобиля (+5,0%). В то же время внутренние продажи Toyota в Японии снизились на 0,4% на фоне приостановок производства из-за сильного землетрясения и цунами, произошедших в июле у побережья Камчатки.



По регионам: в Северной Америке сохранялся уверенный спрос на гибридные версии RAV4 и Camry, что обеспечило рост на 10,5%. В Китае, несмотря на жёсткую ценовую конкуренцию между автопроизводителями, компании удалось прибавить 5,5% благодаря выводу на рынок нового электромобиля.









