Император Японии встретился с президентом США Трампом в Императорском дворце

Новости

Токио, 27 октября (Jiji Press) — Император Нарухито 27 октября вечером провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом в Императорском дворце в Токио впервые примерно за шесть с половиной лет.

Президент США прибыл во дворец на президентском автомобиле около 18:30. Император встретил его у входа с улыбкой и рукопожатием, после чего они вошли во дворец для примерно 30-минутной беседы.

По данным Управления императорского двора, Трамп в начале встречи заявил, что для него честь поговорить с императором, добавив, что он хочет ещё больше укрепить японо-американские отношения при новом премьер-министре Такаити Санаэ.

Император Нарухито ответил, что надеется, что визит Трампа ещё более укрепит дружеские отношения между двумя странами.

Трамп рассказал императору об усилиях по урегулированию конфликтов по всему миру с момента вступления в должность. Император заметил, что его огорчают продолжающиеся конфликты и что он молится о мире.

Затем император упомянул об успехах игрока «Доджерс» Отани Сёхэя, отметив, что ему «приятно было услышать, что Трамп высоко оценивает его». Трамп ответил, что «японский питчер тоже был очень хорош», имея в виду Ямамото Ёсинобу.

Был также момент, когда император вспомнил о виоле, подаренной во время визита Трампа в 2019 году: «Мне нравится её звучание, и я иногда на ней играю». По сообщениям, Трамп также пригласил императора и императрицу в Белый дом: «Обязательно приезжайте в Белый дом».

Встреча завершилась после 19:00. Выйдя вместе с императором к входу во дворец, Трамп, указывая на него, сказал представителям прессы: «Великий человек». Император помахал Трампу, когда тот сел в машину.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]