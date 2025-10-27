Токийский рынок: Nikkei впервые закрылся выше 50 000 — ослабление напряжённости США–КНР и надежды на кабинет Такаити

Токио, 27 октября (Jiji Press) — Рынок акций Японии в понедельник завершил торги мощным ростом по всему спектру бумаг: индекс Nikkei 225 по итогам сессии прибавил 1 212,67 пункта (2,45%) до 50 512,32 и впервые в истории закрылся выше отметки 50 000. Широкий индекс TOPIX поднялся на 55,60 пункта (1,70%), до 3 325,05, обновив максимум.

Драйв «сделки Такаити» — ожиданий активных бюджетных мер нового кабинета Такаити Санаэ — совпал с ослаблением опасений эскалации торговых трений США–КНР после заявлений министра финансов США Скотта Бессента о достигнутой рамочной договорённости, которая позволит избежать дополнительных «100-процентных» тарифов на китайские товары и снизит напряжённость на рынке. Этому также способствовала позитивная динамика акций в США.

По словам представителей рынка, высокие рейтинги одобрения кабинета Такаити, отмеченные в медиа-опросах, поддерживают уверенность инвесторов в политической стабилизации, а широкий спрос наблюдался с начала торгов на фоне спекуляций о возможном дополнительном снижении ставки ФРС на текущей неделе.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]