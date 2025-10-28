Бывший премьер Исиба призывает к восстановлению протокола «антимилитаристской речи» до конца года

Новости

Тоттори, 27 октября (Jiji Press) — Бывший премьер-министр Японии от ЛДП Исиба Сигэру 27 октября на пресс-конференции в здании префектурального правительства Тоттори призвал как можно скорее восстановить удалённый протокол (стенограмму) «антимилитаристской речи». Речь прозвучала в 1940 году в Императорском парламенте: депутат Палаты представителей Сайто Такао раскритиковал военную кампанию Японии в Китае, после чего был исключён из нижней палаты. «Важно сделать это именно в этом году, когда отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны», — подчеркнул Исиба.

Он напомнил, что упомянул эту речь в своём заявлении, опубликованном 10 октября к 80-летию окончания войны. Кроме того, перед своей отставкой с поста премьер-министра 21 октября он поручил партии начать координацию с оппозиционными силами по восстановлению протокола.

По словам Исибы, поддержка инициативы со стороны оппозиции растёт. В то же время он раскритиковал осторожную позицию самой ЛДП: «Формально партия не возражает, но говорит, что это займёт время. Я не считаю такой подход правильным — он вызывает вопросы».

Коснувшись «рисовой политики», Исиба заявил: «Не считаю верным использовать налоговые деньги для сдерживания производства и поддержания цен», призвав, напротив, увеличивать выпуск.

