Лидеры Японии и США проведут первую встречу 28 октября, Трамп впервые за шесть лет посетил Японию

Токио, 28 октября (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ проведёт свою первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом во вторник утром в Государственном гостевом доме Акасака в Токио. На фоне растущих угроз безопасности в Восточной Азии из-за напористого поведения Китая лидеры подтвердят укрепление японо-американского альянса. Премьер-министр разъяснит свою политику активного наращивания оборонного потенциала, включая досрочный пересмотр трёх документов по нацбезопасности, в том числе «Стратегии национальной безопасности». Оба правительства координируют выпуск документа по итогам переговоров.

Трамп, находящийся с визитом в Азии, прибыл в Японию 27 октября вечером из Малайзии для трёхдневного визита. Ранее, на борту самолёта, он заявил журналистам: «С нетерпением жду встречи с новым премьер-министром». Это его первый визит в Японию примерно за шесть лет — со времени участия в саммите G20 в Осаке в 2019 году.

Премьер-министр в X (бывший Twitter) написала: «С нетерпением жду возможности обсудить способы дальнейшего укрепления великого японо-американского альянса вместе».

Ожидается, что Такаити и Трамп обменяются взглядами на Китай накануне встречи американского президента с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в 30 октября. Такаити вступила в должность на прошлой неделе.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]