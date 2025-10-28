Трое рабочих завода по переработке ядерного топлива в Японии подозреваются во внутреннем облучении

Новости

Аомори, 28 октября (Jiji Press) — Компания Japan Nuclear Fuel Ltd. 27 октября сообщила, что трое мужчин-сотрудников подрядной организации в возрасте от 20 до 40 лет, работавших в контролируемой зоне завода по переработке отработанного ядерного топлива в деревне Роккасё (префектура Аомори), возможно, получили внутреннее радиационное облучение. После того как у одного из трёх работников (ему за 40) в носовой полости обнаружили радиоактивное загрязнение, компания проверяет всех троих на предмет внутреннего облучения. По данным Japan Nuclear Fuel, изменений в состоянии здоровья у них пока не отмечается.

Согласно информации компании, около 11:10 утра в пятницу, 24 октября, трое рабочих меняли фильтры, удаляющие радиоактивные вещества из газа, выходящего из резервуара в здании денитрации смешанного раствора урана и плутония, когда уровень радиации повысился. После выхода из зоны работ провели контроль на наличие радиоактивных веществ и выявили загрязнение на внешней стороне фильтров защитных масок, надетых на всех троих.

При обнаружении загрязнения предписывается заклеить воздухозаборный фильтр маски лентой, чтобы предотвратить распространение загрязнения, а затем заменить фильтр с задержкой дыхания. Однако двое из трёх работников вдыхали воздух без фильтрующего элемента в течение максимум трёх минут.

Компания измеряет содержание радиоактивных веществ в моче и кале всех троих, чтобы установить факт внутреннего облучения, и проводит расследование причин повышения уровня радиации.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]