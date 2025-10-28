Премьер-министр Такаити призывает к «новой золотой эре» японо-американского альянса, Трамп подчёркивает важность Японии — подписаны соглашения по критическим минералам и тарифам

Новости

Токио, 28 октября (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ 28 октября провела первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Государственном гостевом доме Акасака в Токио. Стороны подтвердили курс на дальнейшее углубление японо-американского альянса. «Хочу вместе с президентом создать новую золотую эру альянса», — заявила Такаити. Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что «Япония — один из самых важных союзников».

Лидеры также подтвердили экономическое сотрудничество и по итогам переговоров подписали два документа: (1) об укреплении цепочек поставок критически важных минералов, включая редкоземельные элементы, и (2) о реализации договорённостей в рамках японо-американских тарифных переговоров.

Встреча, включая совместный обед, длилась около полутора часов. В начале переговоров Такаити отметила, что «Япония вместе с Соединёнными Штатами будет вносить вклад в мир и процветание во всём мире», и призвала «продолжать сотрудничество в продвижении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Трамп высоко оценил увеличение оборонных расходов Японией и закупку американского оборонного оборудования, выразив ожидание, что в связи с тарифным соглашением двусторонняя торговля будет расширяться.

Трамп требует от союзников наращивать оборонный потенциал. На встрече премьер-министр сообщила о намерении достичь цели увеличения оборонных расходов до 2% ВВП на два года раньше графика — в текущем финансовом году. Предположительно, она также объяснила планы досрочного пересмотра «Стратегии национальной безопасности» и ещё двух документов по безопасности.

Это первый визит Трампа в Японию за шесть лет. Такаити, вступившая в должность на прошлой неделе, использовала встречу для выстраивания личных доверительных отношений с президентом США и для подчёркивания силы японо-американского альянса на фоне сотрудничества Китая, России и КНДР. В своём вступительном слове она заявила, что Япония и США имеют «величайший альянс в мире».

















[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]