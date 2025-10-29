Бессент подчеркнул важность денежно-кредитной политики для предотвращения чрезмерной волатильности йены

Новости

Токио, 28 октября (Jiji Press) – Министерство финансов США 28 октября сообщило, что министр финансов Скотт Бессент сделал заявление, касающееся денежно-кредитной политики Японии, на встрече министров финансов Японии и США, состоявшейся 27 октября в Токио. Он подчеркнул министру финансов Сацуки Катаяме, что «надежная денежно-кредитная политика и коммуникация [с рынком] играют важную роль в стабилизации инфляционных ожиданий и предотвращении чрезмерной волатильности обменного курса».

Бессент также указал на экономическую политику правительства Абэ, которое активно проводило денежно-кредитное смягчение и фискальное стимулирование в условиях низких процентных ставок, отметив, что «прошло 12 лет с момента введения «абэномики», и ситуация значительно изменилась». Это заявление, по-видимому, направлено на сдерживание администрации Такаити, сформированной на прошлой неделе, которая, как ожидается, продолжит «абэномику», учитывая, что мировая экономическая ситуация перешла в фазу повышения процентных ставок.

Банк Японии планирует провести двухдневное заседание совета по денежно-кредитной политике 29 и 30 октября, начиная со 29 октября, и на рынке преобладает мнение, что Банк Японии воздержится от повышения процентных ставок.

После того как Министерство финансов США опубликовало содержание заявления Бессента, некоторые восприняли это как попытку остановить укрепление доллара и ослабление йены на фоне ожиданий отсрочки раннего повышения процентных ставок Банком Японии и опасений по поводу фискальной экспансии. На токийском валютном рынке усилились покупки йены и продажи доллара.







