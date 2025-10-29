Япония и Китай подтвердили приверженность стратегическим отношениям взаимной выгоды

Новости

Токио, 28 октября (Jiji Press) – Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китая Ван И провели 28 октября телефонные переговоры продолжительностью около 30 минут. Стороны вновь подтвердили курс на продвижение «стратегических отношений взаимной выгоды» между Японией и Китаем и на построение конструктивных и стабильных отношений. Мотэги выразил серьезную обеспокоенность в связи с ограничениями Китая на экспорт редкоземельных элементов.

Это были первые переговоры между министрами иностранных дел после формирования администрации премьер-министра Такаити Санаэ на прошлой неделе. Мотэги передал серьезную обеспокоенность в связи с принудительной деятельностью Китая в Восточно-Китайском море, включая район островов Сэнкаку в префектуре Окинава на крайнем юге Японии. Он также потребовал скорейшего освобождения задержанных японских граждан, обеспечения безопасности японских резидентов в Китае и призвал к возобновлению импорта японской рыбопродукции.

По данным МИД КНР, Ван И выразил поздравления Мотэги с назначением на пост министра иностранных дел и подчеркнул, что Пекин «обращает внимание на позитивные сигналы, исходящие от нового кабинета». Он заявил: «Надеюсь, что новый кабинет сделает “первый шаг” в контактах с Китаем и правильно застегнет “первую пуговицу”».

Ван И также отметил, что «вопросы истории и Тайваня являются основой двусторонних отношений и фундаментальной основой доверия», тем самым предостерегая администрацию Такаити относительно исторического восприятия и позиции по Тайваню.

