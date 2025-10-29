Япония и США объявили об инвестициях на 60 трлн йен

Новости

Токио, 28 октября (Jiji Press) – Правительства Японии и США 28 октября объявили об инвестиционных проектах с участием компаний обеих стран общей стоимостью до 400 млрд долларов (около 60 трлн йен). Интерес к 21 проекту, включающему строительство атомных электростанций нового поколения и создание крупномасштабной энергетической инфраструктуры, проявили несколько японских компаний, в том числе Mitsubishi Heavy Industries и SoftBank Group. В тот же день лидеры обеих стран подписали документ, подтверждающий реализацию инвестиций в США, согласованных в ходе японо-американских переговоров по тарифам. Инвестиционные проекты могут быть включены в эту схему.

Президент США Дональд Трамп в тот же день провёл встречу на высшем уровне с премьер-министром Японии Такаити Санаэ и подчеркнул, что «мы будем вместе осуществлять торговлю колоссального масштаба». В связи с тарифными переговорами Япония пообещала обеспечить инвестиции и финансирование в США на сумму 550 млрд долларов (около 84 трлн йен) через государственные финансовые институты. Конкретные проекты будут в дальнейшем отобраны инвестиционным комитетом правительства США. Цель нынешнего объявления — показать, что договорённости переходят к реализации.

После встречи на высшем уровне Трамп посетил военно-морскую базу США в Йокосуке (город Йокосука, префектура Канагава). Что касается инвестиций японских компаний в США, он также заявил: «Как мне сообщили, Toyota Motor планирует построить заводы по всей территории США, и общая сумма, по-видимому, превысит 10 млрд долларов (около 1,5 трлн йен)». Вечером того же дня в Токио перед руководителями японских компаний он подчеркнул: «Мы вас не разочаруем».

Согласно проектам, объявленным правительствами Японии и США, в энергетической сфере Mitsubishi Heavy Industries и Toshiba рассматривают возможность участия в проекте строительства атомных электростанций нового поколения стоимостью до 100 млрд долларов, над которым работает компания Westinghouse (США). SoftBank Group также планирует инвестировать 25 млрд долларов в проектирование и эксплуатацию крупномасштабной энергетической инфраструктуры.

В области искусственного интеллекта (ИИ) Panasonic Holdings намерена поставлять системы хранения энергии, такие как аккумуляторные батареи, а также электронные устройства и электронные компоненты на сумму до 15 млрд долларов. В сфере важных полезных ископаемых японские поставщики рассматривают участие в строительстве на западе США медеплавильных и медеочистительных предприятий.

Объявленные 21 проект относятся к четырём областям: «энергетика», «развитие энергетики для ИИ», «укрепление инфраструктуры ИИ» и «важные полезные ископаемые и прочее». Все они считаются важными с точки зрения экономической безопасности, и Япония и США укрепляют сотрудничество также с прицелом на Китай.

