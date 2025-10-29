Япония и США укрепляют сотрудничество по редкоземельным элементам и искусственному интеллекту

Новости

Токио, 28 октября 2025 года (Jiji Press) – Правительства Японии и США 28 октября достигли соглашения о сотрудничестве в обеспечении поставок важнейших минералов, включая редкоземельные элементы, и о развитии семи областей науки и технологий, включая искусственный интеллект. Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве в области судостроения. Расширяя кооперацию в широком спектре сфер с учётом приоритета экономической безопасности, обе страны намерены совместно противостоять усиливающемуся влиянию Китая.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ на переговорах с президентом США Дональдом Трампом подписала общую политическую основу по обеспечению поставок важнейших минералов. В отношении редкоземельных элементов, незаменимых для электромобилей и другой продукции, стороны займутся поддержкой цепочек поставок в сфере добычи и переработки, сокращением сроков разрешительных процедур, а также создадут совместную организацию для разработки планов поставок.

Министр по вопросам научно-технической политики Онода Кими провела переговоры с директором Управления по научно-технической политике Белого дома Майклом Крациосом. Они подписали меморандум о сотрудничестве в семи областях, включая внедрение и ускорение инноваций в сфере искусственного интеллекта, стандарты связи следующего поколения, квантовые технологии, термоядерный синтез и космос.

На переговорах министр Онода подчеркнула: «В условиях обострения борьбы за гегемонию в важнейших технологиях крайне важно тесное сотрудничество обеих стран». Крациос ответил: «Мы надёжные партнёры в области технологий».

В области судостроения министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Канэко Ясуюки и министр торговли США Лютник подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились создать рабочую группу для обсуждения мер по расширению строительных мощностей обеих стран и провести первое заседание до конца года. Стремясь к возрождению судостроительной промышленности как в Японии, так и в США, министр Канэко заявил: «Этот меморандум создаст новую историю судостроения обеих стран».













