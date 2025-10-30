Разработана технология создания регуляторных Т-клеток – команда нобелевского лауреата Сакагути Симона из Университета Осаки

Новости

Токио, 29 октября (Jiji Press) – Исследовательская группа Университета Осаки во главе со специальным профессором Сакагути Симоном, удостоенным в этом году Нобелевской премии по физиологии и медицине, объявила о разработке технологии искусственного создания «регуляторных Т-клеток», подавляющих избыточную активность иммунной системы, что и стало основанием для присуждения премии. [Дополнение из английской версии: Сакагути Симон входит в число лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине этого года за исследования Т-клеток.] Создание таких клеток на основе Т-клеток, вызывающих воспаление и аутоиммунные заболевания, позволяет ожидать более высокой терапевтической эффективности при лечении этих заболеваний. Статья была опубликована в этом месяце в американском научном журнале Science Translational Medicine.

Среди Т-клеток, являющихся разновидностью иммунных клеток, некоторая часть по ошибке атакует нормальные клетки и ткани, вызывая воспаление и аутоиммунные заболевания. Ведутся исследования методов лечения, направленных на подавление активности таких Т-клеток с помощью регуляторных Т-клеток, однако искусственное создание стабильных клеток представляло значительную сложность.

Исследовательской группе удалось с помощью специального метода культивирования преобразовать Т-клетки, вызывающие воспаление и взятые у мышей с аутоиммунными заболеваниями, в стабильные регуляторные Т-клетки.

Кроме того, исследование генов полученных клеток показало, что их свойства практически идентичны свойствам Т-клеток, присутствующих в организме.

Также при введении полученных клеток мышам, страдающим колитом и другими заболеваниями, была подтверждена их эффективность, выраженная в подавлении потери веса и повышении выживаемости.

Помимо этого, было подтверждено, что регуляторные Т-клетки могут быть созданы с использованием Т-клеток, взятых из крови пациентов с такими аутоиммунными заболеваниями, как болезнь Крона и системная красная волчанка.

Миками Норихиса, специальный адъюнкт-профессор Университета Осаки, возглавивший исследование, отметил: «Идеально было бы создавать регуляторные Т-клетки, реагирующие именно на то воспаление, которое необходимо подавить. Надеюсь, что это откроет путь к лечению аутоиммунных заболеваний».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]