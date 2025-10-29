Япония и США подтверждают сотрудничество в сфере обороны

Токио, 29 октября (Jiji Press) – Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро 29 октября провёл встречу в министерстве обороны с министром обороны США Пит Хегсетом, находящимся с визитом в Японии. Это была их первая встреча. Премьер-министр Такаити Санаэ сформировала свой кабинет на прошлой неделе, и объявленные меры отражают план новой администрации.

Коидзуми сообщил, что Япония увеличит оборонные расходы до 2% ВВП на два года раньше запланированного срока — к концу текущего финансового года — и начала работу по пересмотру трёх документов по национальной безопасности, включая «Стратегию национальной безопасности». Он подчеркнул, что эти шаги являются самостоятельными инициативами Японии, направленными на углубление японо-американского альянса.

На совместной пресс-конференции после встречи Хегсет отметил усилия Японии по укреплению обороноспособности: «Это важный шаг вперёд. Надеюсь, он будет реализован в кратчайшие сроки». Относительно конкретных численных целей он добавил: «Мы никогда ничего не требовали от Японии».

Стороны подтвердили общее понимание ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и договорились продвигать сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий, включая совместное производство ракет. Коидзуми резюмировал: «Мы продолжим укреплять собственные возможности, а сдерживающая и оборонная способность японо-американского альянса будут ещё больше усилены».



















[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]