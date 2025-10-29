Тойота начнёт обратный импорт автомобилей из США

Новости

Вашингтон, 28 октября (Jiji Press) — Правительство США опубликовало документ о японских инвестициях и финансировании в США, в котором прямо указано, что Toyota Motor планирует экспортировать в Японию автомобили американского производства. Ранее компания проявляла интерес к такому «обратному импорту», тогда как США, стремящиеся сократить торговый дефицит, призывали Японию нарастить закупки.

В рамках торговой договорённости правительства Японии и США стороны будут работать над тем, чтобы автомобили, прошедшие сертификацию безопасности в США, могли продаваться в Японии без дополнительного тестирования. Президент Toyota Сато Кодзи заявил о намерении обратиться к японскому правительству с просьбой создать необходимые условия, включая пересмотр импортных ограничений.

28 октября в Токио премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент США Дональд Трамп обсудили японские инвестиции и финансирование в США, объявили об инвестиционных проектах компаний обеих стран и подписали документ, обеспечивающий последовательную реализацию соглашений, достигнутых по итогам двусторонних тарифных переговоров, включая вопросы инвестиций и финансирования в США.

Согласно опубликованному США документу, Япония также разработает новые механизмы санкций против судов, связанных с так называемым «теневым флотом», перевозящим российскую сырую нефть в обход западных ограничений, и будет тесно координировать меры по противодействию деятельности такого флота с США и партнёрами по Группе семи.

