Mazda снижает выбросы CO2 во время движения: компания представила концептуальный автомобиль на биотопливе с технологией улавливания углерода на выставке Japan Mobility Show

Токио, 29 октября (Jiji Press) – Компания Mazda на выставке Japan Mobility Show, презентация для прессы которой состоялась 29 октября в Tokyo Big Sight, продемонстрировала устройство для улавливания двуокиси углерода (CO2) из автомобильных выхлопных газов. Система забирает воздух, содержащий CO2, сжигает экологически чистое биотопливо, а из образующихся выхлопных газов улавливает CO2. Таким образом, компания стремится создать механизм, при котором автомобиль снижает содержание CO2 в атмосфере непосредственно во время движения.

Использование биотоплива на основе эвглены и других микроводорослей позволяет сократить выбросы CO2 примерно на 90% по сравнению с бензиновыми автомобилями. Кроме того, устройство для улавливания «Mazda Mobile Carbon Capture», оснащенное металлом для поглощения двуокиси углерода, непосредственно извлекает CO2 из выхлопных газов, обеспечивая дополнительное сокращение выбросов до 20%.

Mazda представила концептуальный спортивный автомобиль-купе Mazda Vision X-Coupe, оснащенный этой системой улавливания углерода. Автомобиль оборудован подключаемой гибридной системой мощностью 510 л.с., объединяющей двухроторный турбодвигатель с электромотором и аккумуляторной батареей. При совместной работе электромотора и двигателя автомобиль обеспечивает запас хода до 800 километров.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]