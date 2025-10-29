Июльские выборы в палату советников впервые признаны «противоречащими Конституции» — «Необходим радикальный пересмотр системы» — решение по иску о неравенстве голосов, Канадзавское отделение Высокого суда Нагои

Новости

Канадзава, префектура Исикава, 29 октября (Jiji Press) — 29 октября в Канадзавском отделении Высокого суда Нагои было оглашено решение по иску о признании недействительными июльских выборов в палату советников, на которых «неравенство голосов» достигло до 3,13 раза. Иск был подан группой во главе с адвокатом Масунага Хидэтоси со ссылкой на нарушение принципа равенства избирательной ценности. Председательствующий судья Оно Кадзуаки признал выборы «противоречащими Конституции». Требование о признании выборов недействительными было отклонено. Это первое решение, в котором июльские выборы в палату советников признаны «противоречащими Конституции».

Это второе решение из 16 исков, поданных двумя группами адвокатов в 14 Высоких судах и их отделениях по всей стране. На прошлой неделе Осакский Высокий суд признал выборы «соответствующими Конституции».

С момента предыдущих выборов в палату советников в 2022 году, которые Верховный суд признал «соответствующими Конституции», пересмотра системы не проводилось, и предметом оценки стало небольшое увеличение неравенства — с максимума 3,03 раза.

Председательствующий судья отметил, что хотя в результате поправок к Закону о выборах на публичные должности 2015 года неравенство сократилось примерно с пятикратного до трехкратного, оно «постепенно увеличивается». Несмотря на призыв Верховного суда к парламенту принять законодательные меры, заявив, что «устранение неравенства является неотложной задачей» применительно к предыдущим выборам в палату советников, судья указал, что «дальнейшее увеличение неравенства недопустимо, и следовало бы рассмотреть радикальный пересмотр конструкции избирательной системы».

Относительно объединения четырех префектур — «Тоттори—Симанэ» и «Токусима—Коти» — он отметил, что это лишь временная мера и в настоящее время не подлежит окончательной оценке. На этом основании он пришел к выводу, что, поскольку парламент не предпринял конкретных шагов, выборы «противоречили равенству избирательной ценности и находились в состоянии значительного неравенства».

В своем решении, вынесенном в пятницу, Осакский Высокий суд указал, что увеличение неравенства «нельзя назвать значительным расширением». Тем не менее суд призвал парламент к законодательным мерам для решения проблемы, заявив: «Неотложная задача стала еще более срочной».







