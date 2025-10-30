Непосещение школы в Японии достигло рекорда: 350 тысяч учащихся начальных и средних классов – данные Министерства образования

Новости

Токио, 29 октября (Jiji Press) – Число учащихся начальных и средних классов по всей Японии, отказывавшихся посещать школу в 2024 финансовом году, который завершился в марте, составило 353 970 человек (в предыдущем году – 346 482), достигнув исторического максимума, как показало исследование проблемного поведения и непосещения школы, проведенное Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий 29 октября. Число не посещающих школу учащихся начальных и средних классов растет 12-й год подряд. В старших классах эта цифра составила 67 782 человека (в предыдущем году – 68 770), а в общей сложности по начальным, средним и старшим классам – 421 752 человека.

Число выявленных случаев травли в начальных, средних и старших классах, а также в школах для детей с особыми потребностями составило 769 022 случая (в предыдущем году – 732 568), побив исторический рекорд четвертый год подряд. 76,1% случаев были разрешены к концу 2024 финансового года. Число серьезных случаев травли, которые могли причинить значительный физический или психологический вред, также достигло максимума – 1405 случаев (в предыдущем году – 1306).

Число случаев насилия в начальных, средних и старших классах достигло исторического максимума – 128 859 случаев (в предыдущем году – 108 987). Число учащихся начальных, средних и старших классов, совершивших самоубийство, составило 413 человек (в предыдущем году – 397). Среди обстоятельств, в которых они находились (множественные ответы), помимо категории «неизвестно» (234 человека), наиболее распространенными были «психическое расстройство» (58 человек), «семейные конфликты» (46 человек) и «проблемы с выбором дальнейшего пути» (35 человек), в то время как «проблема травли» затронула 8 человек.

Министерство образования объясняет причины роста числа не посещающих школу учащихся тем, что «возможно, повлияло распространение понимания необходимости отдыха для детей, а также изменение сознания после пандемии COVID-19 в том смысле, что не обязательно заставлять ребенка ходить в школу». Что касается увеличения числа выявленных случаев травли, министерство указывает на прогресс в понимании важности активного выявления, а также на эффект раннего обнаружения благодаря наблюдению за физическим и психическим здоровьем с использованием индивидуальных информационных устройств «один на одного».

При этом министерство оценивает ситуацию, когда число случаев непосещения школы, травли и других проблем достигло исторических максимумов, как «чрезвычайно тревожную ситуацию, которая продолжается». Министерство планирует продвигать меры, направленные на то, чтобы окружающие взрослые на ранней стадии принимали сигналы SOS от детей и могли обеспечить организованный ответ.

