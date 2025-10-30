Honda остановила завод в Мексике из-за дефицита полупроводников — последствия противостояния США и Китая

Экономика Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 29 октября (Jiji Press) – Компания Honda Motor сообщила 29 октября об остановке производства автомобилей на заводе в Мексике из-за дефицита полупроводников, вызванного срывом поставок от нидерландско-китайского производителя микросхем Nexperia. Перебои в поставках стали следствием торговой напряженности между США и Китаем.

Сроки возобновления производства остаются неясными. Японский автопроизводитель заявил в среду, что работает над восстановлением работы завода. Это первый зафиксированный случай влияния проблем с поставками Nexperia на японского автопроизводителя.

Honda остановила производство на заводе в Селайя в Мексике 28 октября, после того как 27 октября начала сокращать выпуск на заводах в США и Канаде. Завод в Мексике производит многоцелевые внедорожники HR-V и выпустил более 190 000 автомобилей в прошлом году, большинство из которых экспортируется в Северную Америку.

ホンダのセラヤ工場＝２０１４年２月、メキシコ・グアナファト州（ＡＦＰ時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Китай США Honda Motor Jiji Press дефицит полупроводников Nexperia