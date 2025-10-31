Йена резко упала до отметки 153 после решения Банка Японии сохранить процентные ставки без изменений

Новости

Токио, 30 октября (Jiji Press) – Курс йены на токийском валютном рынке 30 октября резко упал до отметки около 153 йен за доллар после того, как Банк Японии на заседании совета по монетарной политике принял решение о сохранении ключевой процентной ставки без изменений. По состоянию на 13:00 курс составил 152,95–96 йен за доллар, что означает ослабление йены на 89 сен по сравнению с предыдущим днём.

Надежды на скорое повышение процентных ставок Банком Японии угасли после объявления решения центрального банка. К 17:00 доллар торговался на отметке 153,42–44 йен по сравнению с 152,06–06 йен в то же время 29 октября.

Евро составил 1,1619–1619 доллара против 1,1632–1633 доллара, а также 178,23–29 йен против 176,88–91 йен. Евро достиг нового рекордного максимума по отношению к йене.

Сразу после объявления решения Банка Японии доллар резко подскочил с отметки около 152,15 йен до отметки около 153,10 йен. Решение было принято 7 голосами «за» и 2 «против». Два члена совета по монетарной политике предложили повысить процентные ставки, как они это делали на предыдущем заседании в сентябре.

«Призывы к повышению процентных ставок не распространились на других членов совета по монетарной политике, поэтому ожидания повышения ставок не усилились», – заявил представитель брокерской компании по валютным операциям.

Йена столкнулась с новой волной продаж после того, как управляющий Банком Японии Уэда Кадзуо на пресс-конференции после заседания совета по монетарной политике не дал намёков на повышение процентных ставок в декабре или январе, сообщил представитель японского банка.







