Мэр Нагасаки: «Категорически неприемлемо» – о приказе президента США начать ядерные испытания

Новости

Нагасаки, 30 октября (Jiji Press) – Мэр Нагасаки Сиро Судзуки заявил 30 октября на регулярной пресс-конференции, что приказ президента США Дональда Трампа Министерству обороны немедленно начать ядерные испытания является «актом, попирающим чувства людей со всего мира, прилагавших неимоверные усилия для достижения мира без ядерного оружия, и категорически неприемлем». Нагасаки – город на юго-западе Японии, подвергшийся атомной бомбардировке 80 лет назад.

Федерация ассоциаций жертв атомной бомбардировки префектуры Хиросима опубликовала заявление с протестом против указания Трампа, отметив, что оно «попирает стремление Хиросимы к ликвидации ядерного оружия». Организация, расположенная в западнояпонском городе Хиросима, также пережившем атомную бомбардировку в 1945 году, призвала администрацию Трампа отказаться от проведения испытаний ядерного оружия.

Мэр Судзуки также упомянул, что премьер-министр Санаэ Такаити на японо-американском саммите 28 октября сообщила о намерении выдвинуть Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира 2026 года. По его мнению, если испытания ядерного оружия действительно начнутся, Трамп не будет достоин этой премии.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]