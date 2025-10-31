Совместная родительская опека начнет действовать с апреля 2026 года

Новости

Токио, 31 октября (Jiji Press) — Правительство Японии 31 октября утвердило на заседании кабинета постановления о введении с 1 апреля 2026 года пересмотренного Гражданского кодекса, предусматривающего систему «совместной родительской опеки», при которой оба родителя могут сохранять опеку над ребёнком после развода. В тот же день вступит в силу система «законных алиментов», обязывающая выплачивать установленную сумму при отсутствии соглашения об алиментах. Обе меры направлены на стабилизацию условий жизни детей после развода родителей.

При разводе родители по взаимной договорённости выбирают между совместной или единоличной опекой; при отсутствии согласия решение принимает семейный суд. При совместной опеке для важных решений, касающихся ребёнка — таких как поступление в учебное заведение или переезд, — требуется согласие обоих родителей. Если существует риск домашнего насилия или жестокого обращения с ребёнком, семейный суд назначает единоличную опеку. Для разводов, оформленных до вступления закона в силу, после даты его вступления будет разрешено подать заявление о замене установленной единоличной опеки на совместную.



«Законные алименты» определяются как «стандартные расходы, необходимые для поддержания минимального уровня жизни ребёнка» и могут быть взысканы как временная мера даже при отсутствии соглашения на момент развода. Представлен проект министерского постановления, предусматривающий ориентировочную сумму в 20 000 йен в месяц на одного ребёнка, однако размер ещё обсуждается. Право на получение «законных алиментов» не распространяется на случаи, когда развод завершён до даты вступления закона в силу.









