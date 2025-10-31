Политика в отношении иностранцев: в начале недели совещание министров＝обсуждение ограничений на приобретение земли и др. — Правительство

Новости

Токио, 31 октября (Jiji Press) – Правительство начало координацию по проведению совещания министров по вопросам политики в отношении иностранцев, которую считает приоритетной премьер-министр Такаити Санаэ, уже на следующей неделе. Планируется обсудить пересмотр правил приобретения земли иностранцами, а также ужесточение контроля въезда-выезда и управления пребыванием с учетом лиц, находящихся в стране нелегально. Об этом 31 октября заявили источники в правительстве.

Председателем совещания станет генеральный секретарь Кабинета министров Кихара Минору, а координацию будет осуществлять министр по экономической безопасности Онода Кими, отвечающая за политику в отношении иностранцев.

На совещании также планируется рассмотреть вопросы применения медицинского страхования к иностранцам и его финансирования, оптимизацию системы социального обеспечения, включая предотвращение неуплаты налогов и взносов социального страхования, а также меры по борьбе с «овертуризмом» (чрезмерным туризмом), ставшим проблемой из-за резкого увеличения числа иностранных туристов.







