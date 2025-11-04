Хакерская группа заявила об ответственности за кибератаку на Askul

Новости

Токио, 31 октября (Jiji Press) — Российская хакерская группа опубликовала в даркнете — анонимном сегменте интернета — заявление о причастности к кибератаке, вызвавшей сбой в системе японской компании Askul Corp., продающей офисные и бытовые товары. Об этом стало известно 31 октября. В Askul сообщили, что «ознакомлены с этим заявлением» и «в настоящее время проверяют факты».

По данным компании S&J, предоставляющей услуги в области информационной безопасности, и других организаций, публикация была обнаружена вечером 30 октября. В заявлении группа, называющая себя RansomHouse, утверждает, что похитила около 1,1 терабайта данных у Askul и что информация о клиентах и история покупок теперь доступны для скачивания.

Президент S&J Мива Нобуо отметил: «Группа обнародовала только ту информацию, которая может нанести серьёзный ущерб компании, поэтому создаётся впечатление, что кибератака была тщательно спланирована».

