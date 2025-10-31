Первые переговоры лидеров Японии и Китая: подтвержден курс на стратегические отношения взаимной выгоды　

Новости

Кёнчжу, Республика Корея, 31 октября (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела первую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и подтвердила намерение всесторонне продвигать «стратегические отношения взаимной выгоды», выстраивая «конструктивные и стабильные отношения».

Это первая за примерно год японско-китайская встреча на высшем уровне со времени переговоров между бывшим премьер-министром Исиба Сигэру и Си в ноябре прошлого года в Перу.

В программной речи 24 октября Такаити назвала Китай «важным соседним государством», одновременно подчеркнув наличие проблем безопасности, и выразила готовность к откровенному диалогу на уровне лидеров; на встрече она, как ожидается, передаст обеспокоенность «воинственными действиями» Китая в Восточно- и Южно-Китайском морях и потребует скорейшего освобождения задержанных японских граждан и обеспечения безопасности японцев, проживающих в Китае.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]