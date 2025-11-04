Конференция Пагуош открылась в Хиросиме

Новости

Хиросима, 1 ноября (Jiji Press) — В субботу в Хиросиме на западе Японии открылась 63-я всемирная конференция Пагуош по науке и мировым проблемам, собравшая около 190 участников из примерно 40 стран и регионов для обсуждения ликвидации ядерного оружия и других тем.

В течение пяти дней в городе, разрушенном американской атомной бомбой 80 лет назад, учёные и эксперты обменяются мнениями по вопросам ядерного разоружения и безопасности на Ближнем Востоке. В среду, 5 ноября, в заключительный день форума, планируется принять Хиросимскую декларацию. Тема нынешней конференции — «80 лет после атомной бомбардировки — время для мира, диалога и ядерного разоружения».

Президент Пагуошской конференции Хусейн аль-Шахристани в приветственной речи на церемонии открытия отметил: «Ядерное оружие всё ещё существует, и риск его неправильного использования возрастает. Давайте через дискуссии найдём новый путь к разоружению и создадим новую основу для диалога».

На сессии 1 ноября выступила 88-летняя хибакуся Огура Кэйко, рассказавшая о своём опыте и подчеркнувшая: «Мы не должны повторять ошибки прошлого». Также выступил 93-летний Танака Тэруми, сопредседатель Японской конфедерации организаций жертв атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё), получившей Нобелевскую премию мира в прошлом году. Он заявил: «Ядерное оружие — это не оружие, а орудие убийства. Я хочу, чтобы все люди на Земле правильно это понимали».

Перед церемонией открытия президент аль-Шахристани и другие участники утром 1 ноября посетили Мемориальный парк мира в районе Нака города Хиросима и возложили цветы к кенотафу жертв атомной бомбардировки. Затем делегация осмотрела Мемориальный музей мира в Хиросиме.

