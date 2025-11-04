США ввели дополнительную пошлину 25% на грузовики среднего и тяжёлого класса — для Японии ставка достигает 50%, на автобусы добавили 10%

Новости

Вашингтон, 1 ноября (Jiji Press) – Администрация президента США Дональда Трампа в субботу, 1 ноября, ввела дополнительную пошлину в размере 25% на импорт грузовиков среднего и тяжёлого класса, повысив тариф на такие транспортные средства из Японии до 50%.

Новая пошлина применяется в дополнение к существующей 25-процентной пошлине на импорт из Японии, поскольку грузовики среднего и тяжёлого класса не были включены в японо-американские переговоры по тарифам. Это вызывает опасения относительно возможного влияния на японских производителей коммерческого транспорта.

Вашингтон также ввёл дополнительную пошлину в размере 10% на автобусы, добавив её к существующей 2-процентной пошлине на импорт из Японии.

Правительство США расширяет секторальные тарифы в рамках статьи 232 Закона о расширении торговли, которая предназначена для противодействия угрозам национальной безопасности. Тариф на грузовики также распространяется на запчасти, включая двигатели и шины. Товары, подпадающие под действие Соглашения США-Мексика-Канада (USMCA), соглашения о свободной торговле между тремя странами, освобождаются от пошлины.

