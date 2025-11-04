Резолюция Японии о ликвидации ядерного оружия принята
Нью-Йорк, 31 октября (Jiji Press) — Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности 31 октября принял ежегодную японскую резолюцию о ликвидации ядерного оружия. За документ проголосовали 145 государств; 28, включая США и Францию, воздержались, а пять, в том числе Китай, Россия и Иран, выступили против. Воздержание США стало первым с 2019 года — то есть впервые за шесть лет.
В резолюции отмечается, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), единственная оставшаяся рамочная договорённость по ядерному разоружению между США и Россией, истекает в феврале следующего года. Впервые документ призывает к переговорам между «тремя государствами, обладающими наибольшими арсеналами ядерного оружия» — США, Россией и Китаем — о создании новых рамок контроля над вооружениями. Резолюция также призывает все государства, имеющие ядерное оружие, обеспечить большую прозрачность в отношении своей ядерной политики и характеристик вооружений.
Это 32-я подряд подача резолюции Японией. Ожидается, что голосование на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи состоится в начале декабря.
