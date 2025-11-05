Страны G7 договорились сокращать зависимость от Китая в поставках критически важных минералов — поэтапный отказ от угля не упомянут

Новости

Торонто, 1 ноября (Jiji Press) — Министры энергетики и охраны окружающей среды «Большой семёрки» (G7) 31 октября договорились снижать зависимость от действующих цепочек поставок редкоземельных элементов и прочих критически важных минералов, где сейчас доминирует Китай.

По итогам встречи в Торонто был принят документ. По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в отличие от прошлогодней министерской декларации, в нём не упоминается поэтапный отказ от угольной генерации, что указывает на шаг назад в климатической повестке.

В части критически важных минералов документ прямо фиксирует стремление стран «сократить и в конечном итоге устранить зависимость от цепочек поставок, в которых доминируют нерыночные политики и практики», — имея в виду Китай, занимающий значительную долю рынка. Страны G7 заявили о намерении использовать торговые меры и инвестиционную политику для снижения зависимости, а также подчеркнули важность расширения государственных и частных инвестиций и укрепления кадрового потенциала в этой сфере.

