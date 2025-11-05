Земля и иммиграция: направления политики к январю

Новости

Токио, 4 ноября (Jiji Press) – Правительство Японии 4 ноября провело первое заседание межведомственного совета по вопросам политики в отношении иностранцев в резиденции премьер-министра. Премьер-министр Такаити Санаэ дала указания по пересмотру правил приобретения земли иностранцами, включая выявление фактического владения недвижимостью, а также по ужесточению контроля за въездом и пребыванием в стране, отметив необходимость «проводить обсуждения оперативно». Глава правительства поручила соответствующим министрам представить направления политики к январю будущего года.

Премьер-министр указала: «Возникла ситуация, когда граждане испытывают беспокойство и чувство несправедливости в связи с незаконными действиями и нарушениями правил со стороны части иностранцев». Для достижения упорядоченного сосуществования она дала указания по усилению мер в отношении незаконно пребывающих лиц, оптимизации системы страховых взносов и медицинских расходов, а также мерам по борьбе с овертуризмом (туристическим перенаселением). Премьер-министр призвала к соблюдению существующих правил, оптимизации различных систем и надлежащему управлению национальными землями, включая использование действующих правил приобретения земли. Согласно представителю аппарата Кабинета министров, в число рассматриваемых вопросов также входит «общее регулирование» объёма приёма иностранцев.

Совет был сформирован путём реорганизации существующего «Межведомственного совета по вопросам приёма иностранных работников и сосуществования»; его возглавил генеральный секретарь Кабинета министров Кихара Минору. Заместителями председателя стали министр экономической безопасности Онода Кими, отвечающая за политику в отношении иностранцев, и другие члены, которые будут заниматься подготовкой итоговых документов с учётом обсуждений на совещании экспертов, запланированном на текущий год.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]