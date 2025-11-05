Меры против неуплаты страховых взносов иностранцами начнутся с июня 2027 года

Новости

Токио, 4 ноября (Jiji Press) – Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Уэно Кэнъитиро на пресс-конференции после заседания кабинета министров 4 ноября объявил, что правительство готовится к запуску мер по предотвращению неуплаты иностранцами страховых взносов в национальную систему медицинского страхования. «Мы готовимся к запуску с июня 2027 года», – заявил министр.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения планирует отражать сведения о задолженности по страховым взносам при рассмотрении статуса пребывания иностранцев. В случае отказа от уплаты взносов после соответствующих требований продление или изменение статуса пребывания, как правило, одобряться не будет.

Иностранцы, пребывающие в Японии более трёх месяцев, обязаны регистрироваться в системе медицинского страхования и других программах.

Министр также выразил намерение усилить меры против неуплаты медицинских расходов иностранцами. Сведения о неуплате будут поступать из медицинских учреждений и передаваться Иммиграционному управлению Японии, после чего будут использоваться при рассмотрении не только краткосрочных, но и среднесрочных и долгосрочных статусов пребывания.

По данным на конец 2024 года лишь 63% иностранных резидентов в 150 муниципалитетах, по которым доступны данные, оплачивали страховые взносы в национальную систему медицинского страхования. Совокупный уровень оплаты, включая японских граждан, составил 93%.





[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]