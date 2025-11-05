Suntory повышает цены на виски «Хибики»

Новости

Токио, 4 ноября (Jiji Press) — Компания Suntory Spirits Ltd. (Токио) объявила о повышении отгрузочных цен на 187 наименований продукции, включая виски, на 2–20% из-за роста стоимости сырья и материалов. Изменения вступят в силу с отгрузок, начиная с 1 апреля 2026 года. Рекомендованная розничная цена на «Suntory Whisky Hibiki 30 лет» вырастет с 396 000 до 456 500 йен.

В перечень вошли 15 наименований виски, 40 — сётю и других напитков, а также 132 — импортных вин. Цена на сётю «Kyogetsu Green» (крепость 25%, объём 700 мл) повысится с 990 до примерно 1 009 йен, а на «Suntory Whisky Hibiki Japanese Harmony» — с 8 250 до 8 800 йен.









