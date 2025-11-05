Железнодорожные компании JR Tokai и JR West добились рекордной прибыли на выставке Osaka Expo

Новости

Токио, 4 ноября (Jiji Press). Компании Central Japan Railway Co. (JR Tokai) и West Japan Railway Co. (JR West) зафиксировали рекордные совокупные продажи и чистую прибыль за апрель-сентябрь благодаря Всемирной выставке 2025 года в западном городе Осака и оживлённому спросу на поездки со стороны иностранных туристов.

Продажи JR Tokai выросли на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 982,2 млрд йен, а JR West – на 7,4% до 871,8 млрд йен. Чистая прибыль JR Tokai выросла на 27,6% до 298,1 млрд йен, а JR West – на 24,4% до 86,7 млрд йен.

Выручка JR Tokai от основных транспортных услуг увеличилась на 14%, достигнув рекордных 785,4 млрд йен, что обусловлено ростом после выставки «Осака Экспо», завершившейся в октябре. Выручка от услуг высокоскоростных поездов синкансэн увеличилась на 96,2 млрд йен.

JR Tokai также зафиксировала рекордную операционную прибыль за первую половину 2025 финансового года. «Использование железных дорог неуклонно растёт с момента окончания кризиса COVID-19», – заявил президент JR Tokai Нива Сюнсукэ на пресс-конференции.

Компания JR West заявила, что благодаря выставке Osaka Expo доходы Sanyo Shinkansen и Hokuriku Shinkansen увеличились на 11,3 млрд йен и 1,6 млрд йен соответственно.

