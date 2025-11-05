Токийские акции упали ниже отметки в 50 000 йен — обвал на 2 400 йен на фоне падения американского рынка

Новости

Токио, 5 ноября (Jiji Press) – На токийском фондовом рынке усилились продажи на фоне падения американских акций, индекс Nikkei 225 временно обрушился более чем на 2 400 йен по сравнению с предыдущим днем и опустился ниже отметки в 50 000 йен. На закрытии утренней сессии индекс составил 49 104,05 йен, потеряв 2 393,15 йен, или 4,64%. Более широкий индекс TOPIX просел на 107,58 пункта, или на 3,25%, до 3 202,56.

Накануне на американском рынке распродажи охватили прежде всего акции высокотехнологичных компаний на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу недавнего стремительного роста бумаг, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Токийский рынок подхватил эту тенденцию, и акции компаний полупроводникового сектора и других технологических фирм оказались под мощным давлением продавцов.

Особенно сильное падение продемонстрировали технологический инвестиционный холдинг SoftBank Group и производитель оборудования для производства чипов Advantest, которые ранее возглавляли рост токийского рынка. Падение этих двух бумаг в одиночку обрушило индекс Nikkei примерно на 1 300 йен.

«Акции полупроводниковых компаний и компаний сектора ИИ как в Японии, так и в США воспринимаются как переоцененные после стремительного роста за короткий период», — пояснил представитель крупной брокерской фирмы, указав на причину массовых продаж. В то же время в рост пошли акции компаний, отчитавшихся о хороших финансовых результатах.













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]