Nippon Steel расширила прогноз убытков до 60 млрд йен из-за нулевого эффекта от покупки U.S. Steel

Токио, 5 ноября (Jiji Press) – 5 ноября компания Nippon Steel пересмотрела прогноз консолидированного чистого убытка (по МСФО) на финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года, до 60 млрд йен (ранее ожидался убыток в 40 млрд йен). Это связано с ухудшением показателей приобретённой в июне американской сталелитейной компании U.S. Steel: оценка вклада в рост прибыли снижена с первоначально запланированных 80 млрд йен до нуля.

Заместитель председателя Мори Такахиро назвал причинами ухудшения результатов U.S. Steel снижение спроса в Северной Америке из-за тарифов, введённых администрацией президента США Дональда Трампа, а также слабую рыночную конъюнктуру. При этом он подчеркнул, что структура прибыли U.S. Steel непрочная, добавив, что реализация инвестиций станет эффективной мерой для увеличения прибыли. 4 ноября U.S. Steel обнародовала средне- и долгосрочный инвестиционный план на общую сумму 14 млрд долларов (около 2 трлн 150 млрд йен).

Промежуточные итоги за период, завершившийся в сентябре, показали чистый убыток в 113,3 млрд йен (годом ранее за тот же период была прибыль 243,3 млрд йен). Основной причиной стали значительные убытки от реструктуризации, связанные с расторжением американского совместного предприятия с европейской компанией для снятия антимонопольных опасений, возникших в связи с покупкой U.S. Steel. При этом убыток оказался меньше по сравнению с ранее прогнозировавшимися 170 млрд йен.







